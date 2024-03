Tödliche Messerattacke vor Disco: 22-Jährigem drohen bis zu 15 Jahre Haft

Würzburg - Mehrfach wurde auf einen 28-Jährigen eingestochen, die Verletzungen waren tödlich! Wegen der Messerattacke vor einer Disco in Würzburg wird sich ein 22-Jähriger aus Offenbach am Main wohl schon bald vor Gericht verantworten müssen.

Vor einer Disco in der Innenstadt von Würzburg kam es im September 2023 zu einer tödlichen Messerattacke: Ein 22-Jähriger aus Offenbach am Main wird deshalb wegen Totschlags angeklagt. © NEWS5/Höfig

Dem mutmaßlichen Täter werde Totschlag vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Würzburg am heutigen Dienstag mit.

Zudem werde dem Offenbacher vorgeworfen, "ebenfalls mit Tötungsvorsatz zwei weitere junge Männer durch Messerstiche teils schwer verletzt zu haben", wie ein Sprecher hinzufügte.

Aus diesem Grund laute die Anklage nicht nur Totschlag, sondern ebenfalls versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung.

Die Tat liegt schon rund ein halbes Jahr zurück: In den frühen Morgenstunden des 17. September 2023 eskalierte ein Streit vor der Diskothek "Studio" in der Haugerpfarrgasse in der Innenstadt von Würzburg.

Dabei soll der Angeklagte die drei Opfer mit einem Messer angegriffen haben. Der tödlich verletzte 28-Jährige starb hinterher in einem Krankenhaus.