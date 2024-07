Frau macht Zufallsfund am Strand: Rätsel um älteste Flaschenpost der Welt

An einem Strand in den USA wurde die wohl älteste Flaschenpost der Welt entdeckt. Darin enthalten war eine geheimnisvolle Nachricht.

Von Clemens Grosz

Ocean City (New Jersey/USA) - An einem Strand in den USA wurde die wohl älteste Flaschenpost der Welt entdeckt. 148 Jahre war das sorgfältig verschlossene Gefäß unterwegs, darin enthalten eine geheimnisvolle Nachricht.

Diese uralte Flaschenpost wurde an einem Strand in New Jersey gefunden. Welche Geheimnisse verbirgt sie? © Montage: Instagram/asmythco, 123rf/lineweight Als Amy Smyth Murphy Anfang Juli am Strand von Ocean City (New Jersey) eine merkwürdige Flasche entdeckte, schaute sie sich den Gegenstand genauer an. Neugierig hob Amy die grüne Flasche auf und stellte fest, dass sich darin ein Zettel befand. Die Grußkarten-Designerin konnte ihr Glück kaum fassen: Sie hatte eine echte Flaschenpost gefunden! Sofort eilte die 49-Jährige nach Hause, rief die Familie zusammen und öffnete das Gefäß. "Ich wollte, dass die ganze Familie dabei ist", sagte Amy der Zeitung, "Philadelphia Inquirer". Gemeinsam mit Nichte Avery und Neffe Jack wurde die Flaschenpost behutsam entkorkt und die Nachricht mit Zahnstochern herausgefischt. Natürlich hat Amy für TikTok alles auf Video festgehalten. Enthalten war Werbung für einen Herrenausstatter aus Philadelphia - WG & J. Klemm. Die Firma war im späten 19. Jahrhundert eine bekannte Adresse für feinen Zwirn. Der Besitzer des Unternehmens, ein gewisser William G. Klemm, muss um das Jahr 1917 verstorben sein, hat Amy recherchiert. Auf der Flasche selbst stand "Barr & Brother Philadelphia". Außerdem war da noch eine handgeschriebene Notiz: "Ich würde sagen, wir haben ungefähr 48 Stunden gebraucht, um wirklich zu verstehen, was da steht, aber wenn man lange genug darauf starrt, kann man es irgendwie erkennen", sagt die Flaschenpost-Finderin.

Bilder: Geheimnisvolle Flaschenpost wirft viele Fragen auf

Auf der Flasche aus robustem Grünglas steht "Barr & Brothers Philadelphia". © Instagram/asmythco

Enthalten war eine Art Visitenkarte für einen Herrenausstatter. © Instagram/asmythco

Grußkartendesignerin Amy Smyth Murphy hat die Flaschenpost entdeckt. © Instagram/asmythco

Älteste Flaschenpost der Welt?