Frau (†41) stirbt mitten im Urlaubsflieger: Familie kann Todesursache kaum fassen

Stefanie war jeden Morgen joggen gegangen, hatte am Pool Mojitos getrunken und am Abend vor ihrem Tod ein Steak gegessen, so Maria.

Stefanies Familie stand vor einem Rätsel. An dem Fünf-Sterne-Hotel in Punta Cana (Dominikanische Republik) könne es nicht gelegen haben, sagte ihre Freundin und Reisepartnerin Maria Yannotti.

Nach ihrem Karibik-Urlaub kam Stefanie nicht mehr lebendig zu Hause an. Ihre beiden Kinder müssen nun ohne ihre Mutter auskommen. © Facebook/Stefanie Smith

Kurz nachdem sie ihren Flieger zurück in die USA bestiegen hatte, begann Stefanie in ihrem Sitz zu krampfen, bevor sie in Ohnmacht fiel. Das Flugzeug wurde auf die Turks- und Caicosinseln umgeleitet, wo sie in einem Krankenhaus nur noch für tot erklärt werden konnte.

Nach einer kürzlich durchgeführten Autopsie hat Stefanies Familie nun Gewissheit, was die Todesursache anbelangt.

Wie die New York Post berichtet, starb die 41-Jährige an einer Karotisdissektion. Damit ist ein Zustand gemeint, bei dem die Schichten der Halsschlagader durch einen spontanen Riss getrennt werden. Die seltene Erkrankung kann die Durchblutung des Gehirns beeinträchtigen und zu einem Schlaganfall führen.

"Es war einfach ein tragischer medizinischer Zufall", sagte Stefanies Bruder Chris. Das Schockierende an der Krankheit sei, dass sie im Prinzip jeden treffen könne - auch Menschen, die stets fit und gesund seien.

Stefanie hinterlässt einen 18-jährigen Sohn und eine 16-jährige Tochter. "Ihre unendliche Liebe zu ihrer Familie, ihren Freunden und ihrer Gemeinschaft wird einen bleibenden Eindruck bei allen hinterlassen, die das Privileg hatten, sie kennenzulernen", heißt es auf einer für die Familie eingerichteten GoFundMe-Spendenseite.