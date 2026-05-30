Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 1.6. bis 7.6.2026

Die nächste Horoskop -Woche eröffnet Dir neue Chancen und Möglichkeiten, um im Job und in der Liebe erfolgreich zu sein. Die astrologischen Weisheiten aus dem kostenlosen Wochenhoroskop für Fische vom 1.6. bis 7.6.2026 zeigen Dir, was für Dein Sternzeichen jetzt wichtig ist.

Liebe und Partnerschaft

Nur keine Panik, gut Ding braucht Weile, vor allen Dingen in der Liebe. Wie wäre es, wenn Du Deine Erlebnisse ab und zu einem Tagebuch anvertrauen würdest? Beim Schreiben kann Dir einiges bewusster werden. Viel Harmonie und Spaß erwarten Dich in Deiner Partnerschaft. Du verspürst Lust auf kulturelle Veranstaltungen und nette Geselligkeit.

Gesundheit und Fitness

Du sehnst Dich stark nach Harmonie, tue etwas dafür! Nimm Dir Zeit und sorge für ausreichende Bewegung. Halte Dich zurück, gehe kein Risiko ein und meide Gefahren. Du fühlst Dich etwas matt, aber es geht schnell wieder aufwärts. Gönne Dir nach einer anstrengenden Arbeit eine Ruhepause. Bei erholsamer Freizeitbeschäftigung kannst Du neue Kraft schöpfen.

Beruf und Finanzen

Wenn Du jetzt aktiv bleibst, wird alles in geordneten und übersichtlichen Bahnen verlaufen. Beruflich steht nichts im Weg. Alles, was Du zurzeit an Projekten angehst, kann nur gelingen. Du bist beliebt und gefragt wie nie zuvor. Die Arbeit geht Dir leicht von der Hand, die Kollegen mögen Dich. Schon die Überzeugung, eine schwierige Situation zu meistern, hilft Dir gewaltig über Deine Ängste hinweg. Du punktest mit guten Argumenten.