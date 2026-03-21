Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 23.3. bis 29.3.2026

Wochenhoroskop Fische vom 23.3. bis 29.3.2026 | Horoskop der KW 13: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Was die nächste Horoskop-Woche an kosmischen Nachrichten bereithält und wie man es schafft, dass Glück, Liebe und Erfolg ins Leben einkehren, erklärt das Wochenhoroskop für Fische vom 23.3. bis 29.3.2026.

Dein Wochenhoroskop für Fische vom 23.3. bis 29.3.2026.
Dein Wochenhoroskop für Fische vom 23.3. bis 29.3.2026.  © 123RF/annbozhko

Weitere Sternorakel finden Fische-Frauen und Fische-Männer hier:

Dein täglicher Horoskop-Newsletter

Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Bildquelle: Midjourney/TAG24
Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für März 2026 Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für März 2026
Liebeshoroskop Fische 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir? Liebeshoroskop Fische 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?
Jahreshoroskop 2026 Fische: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr Jahreshoroskop 2026 Fische: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Wochenhoroskop Fische: 20.2. bis 20.3.

Liebe und Partnerschaft

In Deiner Beziehung kannst Du Dich auf eine Menge Romantik freuen. Deine Kritik Deinem Schatz gegenüber kann sehr verletzend sein. Nur das, was man bereit ist zu geben, kann auch wieder zurückkommen. Du stehst nicht allein da in Deinem Liebesschmerz, Dein Umfeld fängt Dich auf.

Gesundheit und Fitness

Ein bisschen Bewegung an der frischen Luft weckt Deine Lebensgeister. Gönne Dir einmal wieder einen freien Tag. Ein paar gezielte Wellnesstage können Wunder wirken. Deine Wirbelsäule könnte etwas Ausgleich und Entlastung brauchen.

Beruf und Finanzen

Du willst etwas erleben und Dein Freiheitsdrang ist sehr groß. Meist machst Du dadurch genau das Gegenteil von dem, was von Dir erwartet wird. Halte Deine Zusagen ein, auch wenn Du nur wenig Zeit hast. Du wirkst sonst unglaubwürdig und das würde Deinem Ruf sehr schaden. Du bist ernsthaft davon überzeugt, etwas Besseres zu sein und gehst nicht gerade sanft mit Menschen um. So kommst Du nicht weit! Diszipliniert und mit Köpfchen beißt Du Dich durch Hindernisse hindurch.

Titelfoto: 123RF/annbozhko

Mehr zum Thema Wochenhoroskop Fische: