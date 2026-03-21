Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 23.3. bis 29.3.2026

Was die nächste Horoskop -Woche an kosmischen Nachrichten bereithält und wie man es schafft, dass Glück, Liebe und Erfolg ins Leben einkehren, erklärt das Wochenhoroskop für Fische vom 23.3. bis 29.3.2026.

Liebe und Partnerschaft

In Deiner Beziehung kannst Du Dich auf eine Menge Romantik freuen. Deine Kritik Deinem Schatz gegenüber kann sehr verletzend sein. Nur das, was man bereit ist zu geben, kann auch wieder zurückkommen. Du stehst nicht allein da in Deinem Liebesschmerz, Dein Umfeld fängt Dich auf.

Gesundheit und Fitness

Ein bisschen Bewegung an der frischen Luft weckt Deine Lebensgeister. Gönne Dir einmal wieder einen freien Tag. Ein paar gezielte Wellnesstage können Wunder wirken. Deine Wirbelsäule könnte etwas Ausgleich und Entlastung brauchen.

Beruf und Finanzen

Du willst etwas erleben und Dein Freiheitsdrang ist sehr groß. Meist machst Du dadurch genau das Gegenteil von dem, was von Dir erwartet wird. Halte Deine Zusagen ein, auch wenn Du nur wenig Zeit hast. Du wirkst sonst unglaubwürdig und das würde Deinem Ruf sehr schaden. Du bist ernsthaft davon überzeugt, etwas Besseres zu sein und gehst nicht gerade sanft mit Menschen um. So kommst Du nicht weit! Diszipliniert und mit Köpfchen beißt Du Dich durch Hindernisse hindurch.