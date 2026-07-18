Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 20.7. bis 26.7.2026

Erfahre im kostenlosen Wochenhoroskop für Fische vom 20.7. bis 26.7.2026, wie die Sterne für Dich stehen. Besonders in Sachen Liebe erwartet Dich ein Sturm an Emotionen. Du möchtest wissen, was die Sterne voraussagen? Die nächste Horoskop -Woche weiß mehr.

Liebe und Partnerschaft

Du versprühst sehr viel Charme und bezauberst die Herzen vieler Menschen. Du strahlst mit der Sonne um die Wette. Kein Wunder, Du wirst heftig umschwärmt und hast viel Spaß am Flirten. Es mangelt in Deiner Partnerschaft am nötigen Feingefühl füreinander. Dein Charme, Deine Ausstrahlung und Dein großes Herz sind umwerfend.

Gesundheit und Fitness

Tue doch endlich etwas für Dich! Wie wäre es mit ein bisschen Stretching? Lege ein paar Ruhepausen ein und relaxe, anstatt im Fitnessstudio zu schwitzen. Deine Stimmung dürfte die ganze Woche gut sein. Du erhältst gute Tipps für Therapiemöglichkeiten. Dein Helfersyndrom macht Dir zu schaffen, kümmere Dich lieber nur um Dich selbst.

Beruf und Finanzen

Du entfaltest jetzt Deine ganze Energie, kannst aber Schwierigkeiten haben, sie richtig dosiert einzusetzen. Wähle eine starke Herausforderung. Dein fachliches Wissen lässt sich jetzt gewinnbringend einsetzen. Nur wenn beide Seiten zufrieden sind, kann das Vorhaben erfolgreich verlaufen. Verwirkliche jetzt Deine Projekte und fasse die notwendigen Entschlüsse. Du erhältst Bestätigung von allen Seiten.