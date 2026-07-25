Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 27.7. bis 2.8.2026
Du hast das Sternzeichen Fische? Dann solltest Du Dich in der nächsten Horoskop-Woche bei der Arbeit besonders anstrengen! Warum? Das verrät Dir das Wochenhoroskop für Fische vom 27.7. bis 2.8.2026. Lies jetzt alles zum Thema Liebe, Beruf und Gesundheit in Deinem kostenlosen Sternorakel.
Empfange weitere kosmische Schwingungen und lasse Dich von der Sterndeutung motivieren. Denn Fische-Frauen und Fische-Männer finden hier noch weitere astrologische Begleitung speziell für ihr Sternzeichen:
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Wochenhoroskop Fische: 20.2. bis 20.3.
Liebe und Partnerschaft
Dein Schatz meint es nicht so böse, er steht nur selbst stark unter Druck. Im Augenblick kannst Du ihm nichts recht machen, warte ab. Du hast noch nicht erkannt, dass Dein Partner bzw. Deine Partnerin sich nicht nach Deinen Launen richtet. Überlege gut, was jetzt gesagt wird, darauf kann man bauen.
Gesundheit und Fitness
Dein Motor läuft auf Hochtouren, das hältst Du auf Dauer nicht durch. Du sehnst Dich stark nach Harmonie, tue etwas dafür! Verzichte auf sämtliche Arten von Genussgiften. Deine Nerven spielen Dir mal wieder einen Streich.
Beruf und Finanzen
Du hast verspielt, sorge für Schadensbegrenzung. Beruflich bahnt sich eine positive Veränderung an. Durch Deine Geistesblitze meisterst Du eine Herausforderung mit Bravour. Stoppe den Gedankenunsinn, lege den Hebel um und triff Bauchentscheidungen.
Titelfoto: 123RF/markoaliaksandr