Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 6.4. bis 12.4.2026

Die nächste Horoskop -Woche scheint für Fische-Geborene leider sehr konfliktbehaftet zu sein. Wichtig ist daher zu wissen, wie man aus kniffligen Situationen elegant wieder herauskommt. Das Wochenhoroskop für Fische vom 6.4. bis 12.4.2026 hat ein paar wertvolle Impulse für Dich .

Liebe und Partnerschaft

Nur wenn Du entschlossen handelst, spürst Du partnerschaftlich positive Wendungen. Prüfe Deine zwischenmenschlichen Beziehungen! Bist Du noch in Harmonie mit Deinem Schatz? Gib acht, Dein Wohlgefühl könnte Dich täuschen. Der Nebel der Liebe macht Dich blind für die Risiken. Paare sehen die Notwendigkeit, eine neue Richtung einzuschlagen, und zwar gemeinsam.

Gesundheit und Fitness

Du solltest Dich mal so richtig verwöhnen lassen. Auch wenn es schwerfällt, denke immer positiv – das stärkt Dich. Denke einmal darüber nach, wie Du Deine Gesundheit verbessern und erhalten kannst. Vielleicht erstellst Du einen Fitnessplan. Es geht Dir zurzeit einfach blendend.

Beruf und Finanzen

Jetzt gibst Du endlich richtig Gas und kannst alle Möglichkeiten ausschöpfen. Wenn Du Dich für etwas einsetzt, bist Du von starkem Erfolgsdrang getrieben. Ganz oder gar nicht ist oft die Devise. Du zeigst Idealismus. Achte darauf, nicht zu übertreiben, es könnte leicht zu Missverständnissen führen. Sage, was Sache ist, und unterbreite Lösungsvorschläge. Du gehst derart unkonzentriert durch den Tag, dass Dir Fehler unterlaufen und Du vielleicht sogar etwas kaputtmachst. Halte Dich zurück!