Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 25.5. bis 31.5.2026

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Wochenhoroskop Fische vom 25.5. bis 31.5.2026 | Horoskop der KW 22: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Zerbrich Dir nicht den Kopf über die Zukunft, denn für Dein Sternzeichen könnte es fast nicht besser laufen. Das Wochenhoroskop für Fische vom 25.5. bis 31.5.2026 verspricht Glücksgefühle und Erfolge in jedem Lebensbereich. Doch lies einfach selbst, welche schönen Überraschungen in der nächsten Horoskop-Woche eintreffen könnten.

Dein Wochenhoroskop für Fische vom 25.5. bis 31.5.2026.
Dein Wochenhoroskop für Fische vom 25.5. bis 31.5.2026.  © 123RF/chocorutn

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Liebe und Partnerschaft

Bei Deinem Benehmen ist es klar, dass der Partner oder die Partnerin sich unterdrückt fühlt. Entscheidend ist Deine zuversichtliche Stimmung, Dein Enthusiasmus und Deine Heiterkeit. Dies wird auch von anderen Menschen positiv aufgenommen. Der Liebeshimmel lacht, Paare kommen sich noch näher. Du hältst Dir lieber ein paar Hintertürchen offen und schwankst lange zwischen verschiedenen Möglichkeiten hin und her. Das ist gefährlich!

Gesundheit und Fitness

Deiner Gesundheit zuliebe solltest Du für vernünftige Ernährung sorgen. Passe etwas auf, es droht eine leichte Verletzungsgefahr. Du bist hellwach und verfügst in Deiner Freizeit über ausreichende Energien. Auch wenn Du es nicht wahrhaben willst, Dein Cholesterinhaushalt ist nicht stabil.

Beruf und Finanzen

Jemand versucht zum wiederholten Male, Deine Pläne zu durchkreuzen. Du solltest Dich mit dem Störenfried auseinandersetzen. Du wirkst wie ein Fels in der Brandung und bist geschaffen dafür, den Gipfel des Erfolges mühelos zu erklimmen. Du kannst Dich auf neue Situationen und Geschäftspartner gut einstellen. Jemand versucht schon lange Dich auszubremsen! Du setzt Dich erfolgreich durch.

Titelfoto: 123RF/chocorutn

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