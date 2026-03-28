Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 30.3. bis 5.4.2026

Wochenhoroskop Fische vom 30.3. bis 5.4.2026 | Horoskop der KW 14: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Die nächste Horoskop-Woche scheint laut Wochenhoroskop für Fische vom 30.3. bis 5.4.2026 beruflich eher herausfordernd zu sein. Wichtig ist daher zu wissen, wie man aus kniffligen Situationen elegant wieder herauskommt. Das Universum hat für die kommende Woche ein paar wertvolle Impulse für Dich.

Dein Wochenhoroskop für Fische vom 30.3. bis 5.4.2026.
Dein Wochenhoroskop für Fische vom 30.3. bis 5.4.2026.  © 123RF/tutsi925

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Wochenhoroskop Fische: 20.2. bis 20.3.

Liebe und Partnerschaft

Es sieht so aus, als ob Deine amourösen Wünsche nun in Erfüllung gehen. Sei aktiv. Mache den ersten Schritt. Dein Geist neigt jetzt dazu abzuschweifen, sich schönen Träumen hinzugeben und aus unbestimmten Empfindungen heraus zu entscheiden. Eine Herzensangelegenheit braucht noch Zeit, um sich zu entwickeln – bleibe cool! Du bist jetzt voll richtungsloser Unternehmungslust. Lasse Dich nicht durch innere Unruhe und Hektik hinreißen, die Kontrolle zu verlieren.

Gesundheit und Fitness

Softe Bewegung nimmt Schmerzen und bessert die Laune spürbar. Bei einem guten Tröpfchen und klugen Gesprächen entspannst Du richtig. Haushalte mit Deinen Kräften und übernimm Dich nicht. Ein Stimmungstief kann sich jetzt durch eine allgemeine Abwehrschwäche in einer Erkrankung äußern. Bewahre einen kühlen Kopf.

Beruf und Finanzen

Dies ist beruflich eine kritische Zeit für Dich. Du fühlst Dich entmutigt und kämpfst um Deine Stellung. Zweifle nicht und bewahre Geduld! Du bist auf die Hilfe anderer angewiesen, um Deine Pläne zu realisieren. Mit Halbherzigkeit und Zögern werden Chancen verspielt. Im Beruf punktest Du mit Leistungsbereitschaft und Einsatzfreude.

Titelfoto: 123RF/tutsi925

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