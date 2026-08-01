Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 3.8. bis 9.8.2026

Lies das Wochenhoroskop für Fische vom 3.8. bis 9.8.2026 und finde heraus, was Dein Schicksal für Dich vorgesehen hat . Die Sterne verraten Dir, worauf Du in der nächsten Horoskop -Woche achten solltest, egal, ob Du Single oder in einer Partnerschaft bist. Welche Chancen und Veränderungen kommen auf Dein Sternzeichen in der Zukunft zu?

Liebe und Partnerschaft

Augen auf, es bahnt sich ein Kollegenflirt an. Löse Dich von Emotionen und schalte Deinen Verstand ein. Du fühlst Dich eingeengt und unausgeglichen. Treibe Sport oder unternimm etwas, bei dem Du Deine Grenzen erweitern kannst. Damit die Harmonie erhalten bleibt, solltest Du nichts versprechen, was Du nicht halten kannst.

Gesundheit und Fitness

Endlich kannst Du Dich etwas mehr ausruhen. Deine guten Gedanken haben heilende Wirkung, setze sie ein. Du bist super gut gelaunt, was Dich noch attraktiver macht. Turteltage sind angesagt und so mancher fühlt sich wie neu geboren. Es erdrückt Dich fast und macht Dich krank, weil Du immer wieder Deine Gefühle versteckst, um nach außen weiterhin stark und kontrolliert zu wirken.

Beruf und Finanzen

Es sieht insgesamt alles nach Routine aus. Nur Du selbst kannst das ändern. Zeige Ehrgeiz und Fantasie und sei nicht so träge. Finde Deine wahre Berufung. So lautet die Aufforderung Deiner inneren Stimme. Höre ruhig einmal auf Dein Bauchgefühl. Volle Konzentration bringt geniale Ergebnisse im Job. Aus dem Umgang mit Deinen Partnern und Kollegen ziehst Du Dich jetzt etwas zurück, um Abstand zu gewinnen. Nicht jeder wird das verstehen.