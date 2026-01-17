Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 19.1. bis 25.1.2026

In der nächsten Horoskop -Woche sollte das Sternzeichen Fische besser auf seine Kräfte achten. In welchem Lebensbereich sich jetzt neue Wege besonders gut beschreiten lassen, verraten die kosmischen Tipps im Wochenhoroskop für Fische vom 19.1. bis 25.1.2026.

Nimm Dein Schicksal selbst in die Hand und nutze die Kraft der Astrologie als Ratgeber für viele Lebenslagen. Horoskope können Dein Sternzeichen zu mehr Harmonie und Durchblick führen :

Liebe und Partnerschaft



Du durchläufst gerade einen Wandel und solltest Dir viel Zeit für die Entwicklung Deiner eigenen Persönlichkeit nehmen. Das ist nicht ganz einfach! Es sind Regenwolken am Liebeshimmel zu sehen - die Gefühle in Deiner Beziehung wirken eher vereist, und Schuldzuweisungen blockieren Dich. Singles sind dagegen absolute Glückskinder: In der nächsten Zeit steht Euch ein wahrer Siegeszug bevor. Das riecht nach Eroberung! Jetzt heißt es, Deinem Schatz ein paar Eigenwilligkeiten nachzusehen.

Gesundheit und Fitness

Eine leichte Grippe ist im Anflug, schone Dich. Dein Körper signalisiert genau, was ihm fehlt, also achte darauf. Frische Luft tut Dir jetzt besonders gut. Bei einem langen Spaziergang kannst Du über Deine Träume nachdenken und neue Kraft schöpfen. Gönne Dir außerdem die volle Konzentration auf das, was Du gerade tust. Stärkung und Optimismus unterstützen Deine Körperabwehr!

Beruf und Finanzen

Du hast Dich zuletzt zu sehr auf einen Punkt fixiert. Dadurch verlierst Du den Überblick und entgehst manchen Chancen. Du fühlst Dich kraftlos, aber versuche auf jeden Fall, Deinen Verpflichtungen nachzukommen - mehr aber auch nicht. Jemand unterstützt Dich und Deine genialen Ideen. Manchmal gelingt es Dir nur nicht, Dich und Deine Talente richtig zu verkaufen.