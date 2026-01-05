Wochenhoroskop Fische: So wird die aktuelle Woche vom 5.1. bis 11.1.2026

Die aktuelle Horoskop -Woche hat es in sich. Müssen in der Liebe erst noch Hindernisse aus dem Weg geräumt werden oder stehen Romantik und Harmonie auf dem Programm? Das Wochenhoroskop für Fische vom 5.1. bis 11.1.2026 verrät überraschende Details für jeden Lebensbereich von der Liebe über die Gesundheit bis zum Beruf.

Liebe und Partnerschaft

Power, Bewegungsdrang und eine große Portion Leidenschaft machen aus Dir einen begehrten Menschen. Jetzt kommt Deine Stunde! Wenn Du jetzt zur Heftigkeit oder Flüchtigkeit neigst, musst Du mit Fehlern rechnen, die jedoch glimpflich ablaufen. Also Vorsicht! Gemeinsam mit Deinem Schatz wirst Du glückliche Stunden verleben. Im Moment ist alles nicht so ganz leicht für Dich. Noch scheint in Deiner Beziehung alles in Ordnung zu sein, doch Spannungen bauen sich bereits auf.

Gesundheit und Fitness

Rücken schonen, sonst kann es schnell schmerzhaft werden. Wie wäre es mit einem Vitamincocktail, das baut Dein Immunsystem wieder richtig auf. Du kannst jetzt keine großen Sprünge machen, denn Deine Gesundheit hat in den letzten Tagen ein wenig gelitten. Gönne Dir etwas Ruhe. Du brauchst ein wenig Abwechslung und solltest der Alltagsroutine entfliehen.

Beruf und Finanzen

Lege Dich in der nächsten Zeit nicht mit Deinen Kollegen an. Man wird Dir Verständnis entgegenbringen und weiß auch sehr zu schätzen, was man an Dir hat. Freue Dich darüber! Du kannst Dich auf neue Situationen und Geschäftspartner gut einstellen. Erledige das neue Projekt am besten unauffällig und für Dich allein.