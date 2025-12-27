Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die neue Woche vom 29.12.2025 bis 4.1.2026

In der neuen Horoskop -Woche erhalten Frau und Mann im Sternzeichen Jungfrau Bestätigung in Liebe, Gesundheit und Beruf, wenn sie ihre Energie entsprechend einsetzen. Worauf es im jeweiligen Lebensbereich ankommt, verraten die Sternenkundler im kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 29.12.2025 bis 4.1.2026 .

Liebe und Partnerschaft

Statt in vorwurfsvollem Schweigen zu versinken, von dem Du hoffst, dass es bemerkt wird, solltest Du lieber Deinem Ärger Luft machen. Fragen, warum Dinge so geschehen, tauchen immer wieder auf, und nicht immer findet man eine direkte Antwort darauf. Vertraue, frage nicht. Jetzt kannst Du anderen Deine Gefühle und Emotionen leicht mitteilen. Eigentlich bist Du sehr glücklich in Deiner Partnerschaft und trotzdem kommt es immer wieder zu kleinen Auseinandersetzungen.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir etwas mehr Muße und haushalte mit Deinen Kräften. Vorsicht mit Alkohol, er bekommt Dir nicht. Chronische Beschwerden können Dir derzeit gesundheitlich zu schaffen machen und die Stimmung drücken. Das geht zum Glück rasch vorbei. Halte Abstand von zu negativ eingestellten Menschen.

Beruf und Finanzen

Im Kontakt mit anderen Menschen gewinnst Du neue Einsichten und erweiterst Deinen Horizont. Plane eine Studienreise. Wenn Absagen oder Änderungen Deine Pläne umwerfen, musst Du nicht durchdrehen. Dein Pflichtbewusstsein in allen Ehren, aber Du bist nicht der einzige Mitarbeiter. Durch das Verhalten Deiner Kollegen wird Dein Misstrauen geweckt.