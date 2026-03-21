Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 23.3. bis 29.3.2026

Erfahre hier im Wochenhoroskop für Jungfrau vom 23.3. bis 29.3.2026, was in der nächsten Horoskop -Woche auf Dein Sternzeichen zukommt und finde Antworten zu Fragen aus den Lebensbereichen Liebe, Gesundheit und Finanzen.

Liebe und Partnerschaft

Für andere hast Du ein offenes Herz und Ohr. Mit viel Feingefühl gehst Du auf Deinen Partner oder Deine Partnerin ein. Vergiss nicht, was Du selbst brauchst. In Deinem Gefühlsleben ist die Luft raus, sorge für frischen Wind. Langsam wird es etwas ruhiger, aber keineswegs langweilig. Nach diesem Zwischenstopp erlebst Du noch einmal Leidenschaft pur. Manches muss ausgesprochen werden, betreibe keine Vogel-Strauß-Politik.

Gesundheit und Fitness

Mehr Spaß und Dynamik und ein großer Grund zur Freude stehen für Dich auf dem Programm. Nutze diese Zeit und tue endlich etwas für Dich. Du solltest lernen, über Dich selbst zu lachen. Natürlich weißt Du, wie wichtig Bewegung ist. Warum tust Du dann nichts? Sport sollte wirklich einen festen Platz in Deinem Terminkalender haben. Jeden Tag ein Stück zu Fuß zu gehen wirkt Wunder.

Beruf und Finanzen

Du beweist großes Geschick, andere von einer Sache zu überzeugen. Setze Prioritäten und verschiebe unwichtige Termine oder Aufgaben auf später. Man kann schließlich nicht zwei Dinge gleichzeitig lösen. Finde Deine wahre Berufung, so lautet die Aufforderung Deiner inneren Stimme. Höre ruhig einmal auf Dein Bauchgefühl. Es kommt darauf an, in einer ungewohnten Situation richtig zu reagieren. Es kann allerdings sein, dass der Erfolg noch etwas auf sich warten lässt.