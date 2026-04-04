Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 6.4. bis 12.4.2026

Alles, was wir sind, ist das Resultat unserer Gedanken. Wo das Glück in der nächsten Horoskop -Woche auf Dich wartet, weiß das kostenlose Wochenhoroskop für Jungfrau vom 6.4. bis 12.4.2026 . Mit etwas mehr Gelassenheit geht es in der kommenden Woche im Beruf hoch hinaus.

Liebe und Partnerschaft

Wenn jetzt der Funke überspringt, brennt Dein Herz lichterloh. Führe ein klärendes Gespräch. Solltest Du nur Ausflüchte hören, überdenke sorgfältig die Beziehung. Achtung, es ist so weit! Jemand gewinnt Dein Herz. Eine ganz bestimmte Person liegt ganz auf Deiner Wellenlänge und kann Dein Herz berühren.

Gesundheit und Fitness

Du bist müde und kaputt. Achte darauf, dass Du reichlich Pausen einlegst, damit Du immer wieder frisch starten kannst. Passe etwas auf, es droht eine leichte Verletzungsgefahr. Achte auf Deine Gesundheit. Sie spielt derzeit eine sehr wichtige Rolle und hilft Dir, Deine Ziele erfolgreich verfolgen zu können. Setze in Deiner Freizeit auf aktive Unternehmungen.

Beruf und Finanzen

Jetzt kannst Du Dich auf eine Arbeit stürzen, für die Dir bisher die nötige Kraft gefehlt hat. Deine Geschäfte kommen voran, wenn Du unter Menschen gehst und Kontakte suchst. Achte auf Ratschläge und setze diese für Dich ein. Du bist schlau genug und kannst Deine Vorteile ins rechte Licht rücken. Du bist ein raffinierter Taktiker mit Köpfchen, das bringt Dich weiter.