Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 11.5. bis 17.5.2026

In der nächsten Horoskop -Woche sollten Frau und Mann im Sternbild Jungfrau ein bisschen ruhiger leben. Das hilft vor allem der Gesundheit auf die Sprünge. Was die Sterne sonst noch für Überraschungen in der Liebe oder im Beruf bereithalten, erfährst Du in Deinem kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 11.5. bis 17.5.2026.

Liebe und Partnerschaft

Wo immer Du ein Liebesfeuer entzünden willst, funkt es sofort. Zeige doch klar und unmissverständlich, auf welcher Seite Du wirklich stehst. Deine Gefühle diktieren Deinen Lebensablauf. Du bist Dir aber nicht mehr ganz sicher, ob diese Partnerschaft das bringt, was sich Dein Herz wünscht. Nur wenn Ihr gemeinsam auf gleicher Wellenlänge schwimmt, erlebst Du Harmonie. Wenn Dir die alte Liebe nicht aus dem Kopf geht, dann nimm doch Kontakt auf!

Gesundheit und Fitness

Wechselbäder morgens und abends – das hält Deinen Kreislauf fit. Achte mehr auf Deine Ernährung, lasse endlich das Fett weg. Du brauchst mehr Schlaf, sonst hältst Du nicht durch. Mache jetzt nicht zu viel, sondern gönne Dir zwischenzeitlich noch viel Ruhe. Richtig lospowern kannst Du erst später.

Beruf und Finanzen

Beruflich hast Du anstrengende Zeiten vor Dir und Du wirst immer wieder mit Arbeit überhäuft. Bleibe gelassen, denn das geht vorüber. Wo ist Dein gesunder Menschenverstand? Die gebratenen Tauben kommen nicht von alleine geflogen. Jetzt kannst Du die Grenzen sprengen, Ängste überwinden und Dich für ganz neue Entwicklungen öffnen. Eine super Zeit! Überfordere weder Dich noch andere, die von Dir abhängig sind.