Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 18.5. bis 24.5.2026

Die nächste Horoskop -Woche verlangt einige Kompromisse von Deinem Sternzeichen. Das Wochenhoroskop für Jungfrau vom 18.5. bis 24.5.2026 empfiehlt Dir, neue Energien zu tanken.

Liebe und Partnerschaft

Alles, was Du bisher erfolgreich verdrängt hast, drängt jetzt nach außen. Machtkämpfe und Eifersuchtsdramen können die Folge sein. Versuche nicht, Deinen Partner oder Deine Partnerin festzuhalten, weniger ist mehr. Du bist munterer, lebst bewusster und wirkst leichter und zuversichtlicher als sonst. Das stärkt Deine Persönlichkeit und macht Dich begehrt. Dein Schatz wartet übrigens immer noch auf das versprochene Abendessen.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du erste Anzeichen einer Krankheit verspürst, solltest Du prüfen, ob Dein Unwohlsein vielleicht auch psychische Ursachen hat. Ersetze negative Gedanken durch positive, dann fühlst Du Dich schnell besser. Eine Saftkur würde Deinem Immunsystem guttun. Genieße jetzt bewusst die schönen und angenehmen Dinge des Lebens, dann fühlst Du Dich seelisch und körperlich ausgeglichen und entspannt.

Beruf und Finanzen

Du spürst intuitiv, welche Themen für Dich wichtig sind und welchen Weg Du einschlagen solltest. Nur der Mut fehlt noch. Bleibe bei der Tätigkeit, bei der Du Dich wirklich sicher und wohlfühlst. Man gibt Dir am Arbeitsplatz immer mehr Freiraum. Lasse Dich nicht entmutigen, wenn etwas nicht sofort klappt oder andere Dinge dazwischenkommen, morgen ist auch noch ein Tag.