Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 25.5. bis 31.5.2026

Auch wenn Du voller Tatendrang bist, ist es manchmal besser, einen Gang herunterzuschalten. Ungebremste Energie kann vor allem in Deinem Liebesleben großen Schaden anrichten. Was sonst noch für Dein Sternzeichen in der nächsten Horoskop -Woche wichtig ist, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 25.5. bis 31.5.2026.

Liebe und Partnerschaft

Ein harmloser Flirt entwickelt eine brisante Eigendynamik. Vieles erscheint Dir zu eng. Vielleicht spielst Du mit dem Gedanken an eine allumfassende Veränderung. Überlege gut. Du hast im Moment kein glückliches Händchen, was die Liebe betrifft. Doch diese Zeiten kommen auch wieder. Mache Dir keine Sorgen. Eine Herzensangelegenheit braucht noch Zeit, um sich zu entwickeln – bleibe cool!

Gesundheit und Fitness

Sport löst Deine Spannungen. Tausche Deinen Schreibtisch gegen das Fitnesscenter und gib Deinem Körper das, wonach er sich schon lange sehnt. Dein Nacken ist mal wieder verspannt. Mache regelmäßig Lockerungsübungen. Auch wenn es schwerfällt, denke immer positiv – das stärkt Dich. Übertreibe es nicht mit Deiner gesunden Ernährung!

Beruf und Finanzen

Zum Thema Arbeitsplatz solltest Du Dir erst mal einen umfassenden Überblick verschaffen, ehe Du versuchst, darauf Einfluss zu nehmen. Nimm Dir jetzt viel vor. Du begreifst schnell und setzt Vorhaben perfekt um. Die Welt liegt Dir tatsächlich zu Füßen. Die Karriere sieht gut aus, der Job macht Dir Spaß und der Chef ist stolz auf Dich. Tritt etwas zurück – Du brauchst eine kreative Pause.