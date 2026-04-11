Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 13.4. bis 19.4.2026

Hast Du bereits Vorahnungen für die nächste Horoskop -Woche? Wenn Du als Sternzeichen Jungfrau nicht weißt, was zu tun ist, helfen Dir die Sternenkundler sicher gern. Wo sich Dir aktuell Türen öffnen und wo sich welche verschließen, erfährst Du von den Sternen im Wochenhoroskop für Jungfrau vom 13.4. bis 19.4.2026.

Nimm Dein Schicksal in die Hand und tauche ein in die Welt der Astrologie. Hier findet Dein Sternzeichen noch mehr Inspiration:

Liebe und Partnerschaft

Deine Liebe kennt keine Grenzen, bleibe wachsam, Liebe macht blind. Hast Du schon gemerkt, dass es für Deinen Schatz schwer ist, mit Dir klarzukommen? Ein Liebesgeheimnis verschließt Du in Deinem Herzen. Das ist auch besser so. Die anderen würden Dich nicht verstehen. Wichtig ist allein die innere Bereitschaft, die Verantwortung für Dich selbst und Dein Tun zu übernehmen. Nur Du kannst bei Dir etwas bewegen.

Gesundheit und Fitness

Du benötigst mehr Auszeiten, als Dir tatsächlich lieb sind. Überfordere Deinen Körper nicht mit zu vielen Aktivitäten. Verzichte auf Alkohol und Zigaretten, das wirkt Wunder. Es ist nie zu spät, Dir einen Traum zu erfüllen. Darum solltest Du Dich bewusster ernähren, mehr Sport treiben und somit Deine Pfunde verlieren.

Beruf und Finanzen

Es gibt keine Krönung im Berufsleben? Achte mehr auf die Tatsachen, nicht auf Deine Traumbilder. Dann sitzt Du ganz oben. Dein stures, egoistisches Verhalten kommt bei Deinen Kollegen nicht an. Du sprühst seit einiger Zeit geradezu vor Optimismus und Tatendrang und kannst es kaum erwarten, ein vielversprechendes Projekt in Angriff zu nehmen. Die Probleme im Beruf werden sich von allein wieder in Luft auflösen und Du wirst schnell merken, dass Deine Gedanken unnötig waren.