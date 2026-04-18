Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 20.4. bis 26.4.2026

Keiner kann ganz genau sagen, wie Deine ferne Zukunft aussieht, auch nicht das Horoskop. Denn Du hast die Macht, Dein eigenes Schicksal zu bestimmen und einen neuen Lebensweg einzuschlagen. Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, findest Du im gratis Wochenhoroskop für Jungfrau vom 20.4. bis 26.4.2026 allerdings wichtige Hinweise für die nächste Horoskop -Woche.

Liebe und Partnerschaft

Du fühlst Dich beflügelt und von Zuversicht und positiver Stimmung getragen. Schiebe jetzt einfach einmal alle Probleme von Dir. Du meinst vielleicht, alles ist in Ordnung. Dein Schatz sieht das möglicherweise nicht so. Genieße das Leben, erfreue Dich und Deine Mitmenschen, tanke auf und komme mit Dir und Deinen Gefühlen ins Reine. Du spielst nicht gerne die zweite Geige und fühlst Dich rasch nutzlos oder abgelehnt, wenn Du nicht immer gebraucht wirst.

Gesundheit und Fitness

Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Empfindliche Nebenhöhlen können Dir Probleme machen. Auch wenn Du es nicht wahrhaben willst – Dein Cholesterinhaushalt ist nicht stabil. Deine Gesundheit wird unter Deinem übertriebenen Einsatz leiden.

Beruf und Finanzen

Kontinuierliches Arbeiten fällt Dir nicht immer besonders leicht. Wenn Du so im Job weitermachst, übertriffst Du alle Erwartungen. Wenn Du Führungsaufgaben hast, ist jetzt Dein voller Einsatz gefragt. Du hast die nötige Tatkraft, um Dich sinnvoll für Menschen einzusetzen. Merkur steht in einer ungünstigen Position – achte daher bei Verträgen auf das Kleingedruckte.