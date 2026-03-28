Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 30.3. bis 5.4.2026

In Liebesdingen stehen Jungfrau-Geborene vor Leidenschaft förmlich in Flammen. Doch wird Dir das erhöhte Energielevel auch in beruflichen Angelegenheiten in der nächsten Horoskop -Woche behilflich sein? Du solltest Deiner Gesundheit laut Wochenhoroskop für Jungfrau vom 30.3. bis 5.4.2026 nicht zu viel zumuten. Wer hier auf sein Bauchgefühl hört, macht jedoch bereits vieles richtig.

Liebe und Partnerschaft

Du lebst leichter, wenn Du die Schwächen Deines Schatzes akzeptierst. Du fühlst Dich gehemmt und suchst verzweifelt einen Ausweg. Da hilft es nur, die Zeit für sich arbeiten zu lassen. Manches löst sich von allein. Sorge dafür, dass Du genügend Zeit und Abstand bekommst, um eine wichtige Entscheidung reifen zu lassen. Lasse Dich nicht drängen. Ein Blick aus faszinierenden Augen kann Dich um den Verstand bringen.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich etwas schwach, lustlos und ausgelaugt. Kein Wunder, momentan bekommst Du überhaupt keine kosmische Energie. Rege Dich nicht immer so schnell auf, das schadet nur. Trinke mehr Wasser, dann fühlst Du Dich gleich viel besser. Jetzt ist es Zeit, um aufzutanken und Dir Ruhe zu gönnen. Sei sensibel und gehe den sanfteren Weg. Damit erreichst Du mehr.

Beruf und Finanzen

Jetzt kommt es auf eine genaue Planung und Zielsetzung an. Schaue genau hin und erledige das, was auf Deiner Liste ganz oben steht. Es ist beeindruckend, wie unbeirrbar Du Deine Ziele verfolgst. Du musst nicht alles selbst können, solltest aber wissen, wo Du Hilfe bekommst. Entwickle Dich weiter und ruhe Dich nicht auf alten Erfolgen aus!