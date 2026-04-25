Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 27.4. bis 3.5.2026

Lasse Dich überraschen, was die Liebe in der nächsten Horoskop -Woche für Dein Tierkreiszeichen bereithält. Im Horoskop für Jungfrau bekommst Du Einblicke in Deine Zukunft in Sachen Beruf, Gesundheit und Liebe. Mit ein wenig Achtsamkeit kannst Du in Topform durchstarten. Noch mehr Horoskop-News hält das gratis Wochenhoroskop für Jungfrau vom 27.4. bis 3.5.2026 bereit.

Liebe und Partnerschaft

Auch wenn Dein Bauchgefühl im Moment oft etwas anderes sagt: Du musst immer nur auf Deinen Verstand hören und kontrolliert bleiben. Jetzt wird es heißblütig. In der nächsten Zeit wird Erotik großgeschrieben. Gehe doch mit Deinem Schatz wieder einmal ins Theater. Eine kurze Zeit noch, dann bist Du auf Wolke sieben angekommen.

Gesundheit und Fitness

Einen gesunden Körper bekommst Du nur durch engagierte Pflege. Wenn Du Sport treibst, solltest Du Wert auf Qualität legen, nicht auf Quantität. Reduziere Dein Aufgabengebiet, baue Stress ab. Auf Zugluft reagierst Du sehr empfindlich.

Beruf und Finanzen

Menschen, die künstlerisch aktiv sind, erleben eine Zeit schöpferischer Spannung. Hole Dir Impulse aus der Tiefe Deiner Seele. Beschäftige Dich nach Feierabend nicht auch noch mit Themen vom Arbeitsplatz. Du brauchst nicht zurückzustecken, denn Du weißt genau, was Du leistest. Zwar tust Du alles mit Bedacht, kannst aber trotzdem leicht über das Ziel hinausschießen. Bei nötiger Besonnenheit winken Dir produktive Tage.