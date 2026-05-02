Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 4.5. bis 10.5.2026

Ein wenig mehr Achtsamkeit in Sachen Gesundheit ist in der nächsten Horoskop -Woche für das Sternzeichen Jungfrau angesagt. Welche Tipps das gratis Wochenhoroskop für Jungfrau vom 4.5. bis 10.5.2026 noch bereithält und in welchem Lebensbereich große Veränderungen einziehen, erfährst Du hier.

Liebe und Partnerschaft

In der Beziehung stellst Du Deine gefühlvolle Seite jetzt gern in den Vordergrund. Dein Tempo ist zu rasant, gib der neuen Liebe etwas mehr Zeit. Ein Blumenstrauß, Musik oder ein gutes Essen geben dem Leben die nötige Schönheit. Auf eine solche Stimmung legst auch Du großen Wert. Was willst Du noch mehr? Du wirst von allen Seiten geliebt.

Gesundheit und Fitness

Der heutige Tag kann für Dich recht anstrengend sein. Du darfst Dich nicht übernehmen. Teile Deine Kräfte sorgfältig ein. Alles, was Balsam für die Seele ist, ist jetzt wichtig für Dich. Nimm ein wohlig warmes Bad mit zarten Düften und leiser Musik. Deine Empfindlichkeit könnte dazu führen, dass Du Dir auch mal eine Tafel Schokolade zu viel gönnst. Jetzt ist die Zeit, um aufzutanken und Dir Ruhe zu gönnen. Sei sensibel und gehe den sanfteren Weg, damit erreichst Du mehr.

Beruf und Finanzen

Stelle Dich einer Herausforderung, der Erfolg ist Dir sicher. Deine Kollegen sind genervt, wenn Du Entscheidungen immer hinauszögerst. Sammle jetzt in der Entspannung Kraft für kommende Aufgaben. Du wirst sehen, dann geht alles leichter und schneller. Du wirst in Deinem Beruf von den Einfällen anderer profitieren.