Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 6.7. bis 12.7.2026

Energie, Mut und Abenteuerlust prägen Dein Liebesleben. Die Liebe ist jedoch nicht der einzige Lebensbereich, wo es für Dich aufregend wird. Die nächste Horoskop -Woche ist voller Überraschungen für Dich, Du kannst einfach nur genießen. Lies jetzt das kostenlose Wochenhoroskop für Jungfrau vom 6.7. bis 12.7.2026 und erfahre, was Dir die Sterne noch zu sagen haben.

Wie es mit Deinen Liebesangelegenheiten, Deiner Gesundheit und im Beruf in Zukunft weiter geht, erfahren alle vom Sternzeichen Jungfrau unter:

Liebe und Partnerschaft

Der Partner oder die Partnerin zieht sich beleidigt zurück, wenn Du ihm oder ihr nicht mehr Aufmerksamkeit schenkst. Singles sollten jetzt anbandeln, toller Gleichklang, gute Erfolgsaussichten. Du gewinnst neue Einsichten, siehst viele Dinge klarer und erweiterst somit Deinen Blickwinkel. Reisen sind in dieser Zeit allgemein gewinnbringend. Ein Flirt entwickelt eine gewisse Brisanz, behalte alles im Auge.

Gesundheit und Fitness

Negatives durch positives Denken ersetzen und schon fühlst Du Dich wohl. Du hast ein gutes Wohlbefinden und darfst Dir einiges zumuten. Du solltest Dich mal so richtig verwöhnen lassen. Gönne Dir eine Kleinigkeit. Das ist Balsam für Deine Seele.

Beruf und Finanzen

Nur wenn Du jetzt nichts erzwingst, kommt der berufliche Erfolg von allein. Deine Durchsetzungskraft und Lebensfreude sprechen für sich. Halte Dich im Hintergrund, andere sind für diese Aufgabe besser geeignet. Bleibe gelassen, Du erhältst ein interessantes Angebot. Deine Bemühungen werden von anderen Seiten positiv unterstützt.