Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 19.1. bis 25.1.2026

Nutze die Chancen auf ein glückliches Leben und sorge in Zukunft für mehr Harmonie. Die nächste Horoskop -Woche gibt einige kosmische Hinweise, wie der Erfolg sich in der Liebe, im Beruf und in Sachen Gesundheit noch besser einstellen kann. Das kostenlose Wochenhoroskop für Jungfrau vom 19.1. bis 25.1.2026 weiß: Gut Ding will Weile haben.

Liebe und Partnerschaft

Wünsche und Leidenschaften können unter dem Einfluss von Verführung und Verlockung jeglicher Art sehr stark Besitz von Dir ergreifen. Aus purem Selbstschutz tauchst Du immer wieder ab. Warum denn? Stelle Dich endlich den unangenehmen Situationen. In der Partnerschaft kommen Wolken auf. Wenn Du die Achtung vor Deinem Partner oder Deiner Partnerin verlierst, verflüchtigt sich auch der erotische Reiz. Ein Tag wie geschaffen für das Schöne und Angenehme. Du fühlst Dich seelisch und körperlich entspannt und wirkst beruhigend auf Dein Umfeld.

Gesundheit und Fitness

Gehe mal wieder richtig shoppen, das macht fit und zufrieden. Schiebe nicht immer alles auf die lange Bank, das macht nur schlaflos. Reise, das tut Dir gut und bringt Dich auf andere Gedanken. Du bist blendend in Form.

Beruf und Finanzen

Du bist besonders fit und kannst bei jeder Tätigkeit kräftig anpacken. Deine Vorstellungen und die der Kollegen gehen ziemlich auseinander. Doch mit etwas Diplomatie ist schnell ein Kompromiss gefunden. Intelligent, mutig und gut gelaunt meisterst Du Deine Aufgaben. Ein angenehmer Druck arbeitet in Deinem Inneren. Jetzt willst Du Erkenntnisse sammeln und Deinen Horizont durch Studium und Reisen erweitern.