Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die aktuelle Woche vom 5.1. bis 11.1.2026

Im Wochenhoroskop für Jungfrau vom 5.1. bis 11.1.2026 verrät die Astrologie Deinem Sternzeichen, in welchem Lebensbereich es gerade gut läuft. Nimm Dein Schicksal in der aktuellen Horoskop -Woche selbst in die Hand, dann kannst Du die Zukunft auch zum Positiven wenden.

Liebe und Partnerschaft

Etwas mehr Spontanität könnte Dein Liebesleben aufregender gestalten. Lerne, wieder offener über Deine Gefühle zu sprechen. Dein Schatz kann nicht immer nur für Dich da sein, er hat auch noch eigene Ziele und Wünsche. Im zwischenmenschlichen Bereich sind Zielstrebigkeit und Nachdruck die falsche Strategie.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du nicht willst, dass Deine Gesundheit noch mehr leidet, solltest Du etwas ändern. Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, so kannst Du nun wieder Kräfte tanken. Mache doch mal einen Wochenendtrip. Sorge dafür, dass Du neben Deiner vielen Arbeit genug Ausgleich findest. Deine Seele ist etwas mehr gefestigt, Du begibst Dich auf interessante Pfade.

Beruf und Finanzen

Empfindsame Schöngeister haben derzeit beruflich schlechte Karten. Du bist unbeständig bei der Pflichterfüllung, aber mehr als kreativ bei Deiner Freizeitgestaltung. Bringe beides in die Waagschale. Deine Einstellung zur täglichen Arbeit ist auf dem Nullpunkt. Du hast feine Sensoren für das Geschehen um Dich herum und kannst somit rechtzeitig Dinge zu Deinem Vorteil beeinflussen.