Wochenhoroskop Krebs: So wird die neue Woche vom 29.12.2025 bis 4.1.2026

Das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 29.12.2025 bis 4.1.2026 empfiehlt diesem Sternzeichen sich nicht nur auf die Liebe zu konzentrieren, selbst wenn die Harmonie ins Wanken gerät. Krebs sollte die kosmische Energie in der neuen Horoskop -Woche für den Erfolg im Beruf nutzen, denn die Sternenkonstellation begünstigt jede Richtungsentscheidung.

Die Zukunft ist für Dich nur schwer vorstellbar? Nutze die Horoskope für Krebs als Inspiration für Dein Leben:

Liebe und Partnerschaft

Du hast Fehler gemacht und solltest diese zugeben, ehe sie von anderen aufgedeckt werden. Das könnte Ärger geben. Verringere Deinen Stress und wechsle die Fronten. Verführe lieber raffiniert Deinen Partner oder Deine Partnerin zu wirklich heißen Liebesspielen. Dein Schatz oder ein Flirt lässt sich gern von Dir mitreißen. Eitel Sonnenschein in jeder Beziehung - Herz, was willst Du mehr!

Gesundheit und Fitness

Nicht jeder ist so zäh und belastbar wie Du, also nimm mehr Rücksicht! Härte Dich ab, Dein Immunsystem braucht Hilfe. Wie wäre es mit einem Vitamincocktail? Der baut Dein Immunsystem wieder richtig auf. Es wird Zeit, langsam etwas mehr auf die Ernährung zu achten.

Beruf und Finanzen

Mit Deinen Kräften solltest Du in nächster Zeit etwas besser haushalten. Übernimm Dich nicht und verlasse Dich auf Deine Intuition. Aufbruchsstimmung ist angesagt, das Faulenzerleben hat ein Ende. Deine sonnigen Liebesplaneten machen sich bemerkbar. Vor allem Singles sollten flirten, was das Zeug hält. Es gibt jetzt viel aufzuarbeiten, was Du gern unerledigt lassen würdest. In diesen Tagen kennst Du kein Mittelmaß.