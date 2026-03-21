Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 23.3. bis 29.3.2026

Du scheinst in der nächsten Horoskop -Woche Probleme im Liebesleben zu haben . Zum Glück hat das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 23.3. bis 29.3.2026 aber auch einige astrologische Tipps für eine glückliche Zukunft. Außerdem läuft es in einigen Lebensbereichen fast von allein ziemlich gut.

Liebe und Partnerschaft

Du wirst zwar vom Partner oder von der Partnerin verwöhnt, doch so ganz glücklich bist Du nicht. Lege nicht jedes Wort Deines Schatzes auf die Goldwaage. Du verspürst Lust auf kulturelle Veranstaltungen und nette Geselligkeit. Im Moment entscheidest Du mehr mit Deinem Kopf. Schon bald aber wirst Du nur noch nach Deiner Intuition und Deinen Gefühlen handeln.

Gesundheit und Fitness

Dein Motor läuft auf Hochtouren, das hältst Du auf Dauer nicht durch. Gönne Dir nach Feierabend die wohlverdiente Erholung. Bürde Dir nicht zu viel auf, Du hast jetzt schon zu kämpfen. Entspanne Dich und sammle Kraft für die kommenden Aufgaben.

Beruf und Finanzen

Du bist fit und belastbar und neigst dazu, Dich den Herausforderungen des Lebens zuzuwenden. Wichtige Angelegenheiten erwarten Dich. Eine vorteilhafte Zeit für Pläne, Unternehmungen und Verträge. Du bist sehr angreifbar. Lasse Dich jetzt beruflich nicht aus der Reserve locken. Was Dir zufällt, musst Du auch für schlechte Zeiten festhalten, pflegen und bewahren. Du durchlebst eine Zeit der Förderung.