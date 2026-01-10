Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 12.1. bis 18.1.2026

Krebs-Geborene neigen in der nächsten Horoskop -Woche dazu, zu viel über ihre aktuelle Lebenssituation nachzudenken. Gehe nicht immer von der schlechtesten Version der Zukunft aus. Das gratis Wochenhoroskop für Krebs vom 12.1. bis 18.1.2026 schenkt Dir Zuversicht.

Weitere Voraussagen führen Dich tiefer in die Welt der Astrologie und helfen Dir dabei, Deine Bestimmung zu finden:

Liebe und Partnerschaft

Nur weil Du anders erscheinen willst, als Du wirklich bist, mobilisierst Du Deine ganzen Kräfte. Am Ende handelst Du Dir Probleme ein. Du neigst zu Wutausbrüchen, Eifersucht oder Machtspielen. Dein Lieblingsmensch leidet darunter. Du kannst Dich über mangelnde Aufmerksamkeit durch das andere Geschlecht nicht beklagen. Es ist für Dich leicht, Harmonie und Zufriedenheit zu vermitteln, da Dein gesamtes Denken und Fühlen sehr ausgeglichen ist.

Gesundheit und Fitness

Nimm Dir einen Tag und lasse die Seele richtig baumeln. Die nächsten Tage können für empfindliche Menschen recht anstrengend sein. Du darfst Dich nicht übernehmen. Teile Deine Kräfte sorgfältig ein. Die richtige Liebe beflügelt Körper, Geist und Seele. Ordnung und Sauberkeit sind jetzt wichtig für Dein persönliches Wohlbefinden.

Beruf und Finanzen

Nutze Deine guten Einflüsse und tritt ins Rampenlicht. Verlasse eingefahrene Wege und wage den Schritt nach vorne. Du beeindruckst jemanden mit Deinem klugen Köpfchen. Damit allein ist es aber nicht getan, riskiere auch einen erotischen Blick. Hast Du überhaupt noch die Kraft, Deine eigenen Interessen durchzusetzen? Du bist viel zu ferngesteuert. Nimm Dein Leben in die eigene Hand! Jede Prüfung oder Aufgabe wird jetzt sehr erfolgreich abgeschlossen.