Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 19.1. bis 25.1.2026

Die nächste Horoskop -Woche weiß, wie die Sterne in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit für Krebs-Geborene stehen. Das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 19.1. bis 25.1.2026 sieht in der naheliegenden Zukunft viel Abwechslung und klare Gefühle vorher. Die Astrologie verrät noch mehr kosmische Tipps für das Schicksal Deines Tierkreiszeichens.

Für alle Krebs-Geborenen, die kosmische Unterstützung bei einer Richtungsentscheidung brauchen, gibt es noch mehr inspirierende Horoskope :

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du etwas nicht willst, musst Du Dich damit nicht langweilen. Deine Kontaktfreudigkeit beschert Dir neue Bekanntschaften und Eroberungen. Du wirkst sehr verführerisch und hast eine starke erotische Ausstrahlung. Wenn auch der Himmel nicht voller Geigen hängt, hört man doch leise Klänge. In Dir glüht ein heißes Feuer, das jetzt entfacht werden will.

Gesundheit und Fitness

Du neigst dazu, Dich zu überschätzen und die Energie lässt nach. Du hast Dich überanstrengt. Jetzt bist Du abgespannt und müde, obwohl Du gerade aktuell fit sein müsstest. Gönne Dir etwas mehr Ruhe. Aufregung schwächt Deine Körperenergie. Durch Yoga kommt der Körper ins Schwingen.

Beruf und Finanzen

Deine Unzufriedenheit am Arbeitsplatz beeinträchtigt das Arbeitsklima negativ. Dennoch gelingen Verhandlungen, Bürokratisches, Gespräche aller Art in den nächsten Tagen recht gut. Körperliche Arbeit hingegen fällt schwer. Es kann reichlich Probleme mit einem Besserwisser geben. Überfordere weder Dich noch andere, die von Dir abhängig sind.