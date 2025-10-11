Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 13.10. bis 19.10.2025

Das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 13.10. bis 19.10.2025 sieht, was Du im Beruf schon alles geleistet hast. Die Sterne raten Dir in der nächsten Horoskop -Woche zu mehr Bewegung, um Deine innere Balance zu finden.

Liebe und Partnerschaft

Sei offen für jede Chance, die Dir gezeigt wird. Es kann die schönste Chance Deines Lebens sein. Nutze dies für Deine Zwecke. Du verspürst einen starken Energieschub. Das ist eine gute Möglichkeit, um endlich einmal über den eigenen Schatten zu springen. Wecke keine falschen Hoffnungen, sondern signalisiere klar und deutlich, was Du Dir tatsächlich vorstellst. Lasse Dich nicht von der Angst treiben, etwas zu versäumen. Letztlich kannst Du doch nicht alles Interessante mitnehmen.

Gesundheit und Fitness

Schalte ab und lasse Dir nicht die gute Laune verderben. Vermeide Stress und ernähre Dich gesund. Du zeigst jetzt eine Neigung, Deinen Wünschen nach Genuss und Bequemlichkeit besonders leicht nachzugeben. Vorsicht vor Übertreibungen. Höre mehr auf die Bedürfnisse Deines Körpers.

Beruf und Finanzen

Bloß keine Angst vor neuen Herausforderungen, Du schaffst es! Es kann sein, dass Kollegen Dir mit Absicht schwierige Aufgaben stellen, um Dir Steine in den Weg zu legen. Keine Sorge, Du meisterst alles. Denke einmal genau darüber nach, was Du bereits alles geleistet hast, und hinterfrage nicht immer, was Du noch leisten musst! Geschickt und beherzt rettest Du am Arbeitsplatz eine heikle Situation.