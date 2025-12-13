Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 15.12. bis 21.12.2025

Für das Sternzeichen Krebs verspricht die Sternenkonstellation eine aufregende und erfolgreiche nächste Horoskop -Woche . Mehr kosmische Tipps für die Lebensbereiche Liebe, Gesundheit und Beruf liefert Deinem Tierkreiszeichen das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 15.12. bis 21.12.2025.

Liebe und Partnerschaft

Genieße die Liebe, indem Du Deinen Schatz so nimmst, wie er ist. Für andere hast Du ein offenes Herz und Ohr. Mit viel Feingefühl gehst Du auf Deinen Herzensmenschen ein. Vergiss nicht, was Du selbst brauchst. Du brauchst eindeutige Liebesbeweise, genieße kuscheln und Streicheleinheiten. Es gilt, gegensätzliche Bedürfnisse auszugleichen.

Gesundheit und Fitness

Gehe doch mal wieder richtig shoppen, das macht fit und zufrieden. Überlege Dir einmal in aller Ruhe, wie Du Dich eigentlich ernährst und was Du sonst Deinem Körper manchmal zumutest. Verändere etwas! Versuche, mit Kräutertee den Magen zu beruhigen. Wenn Du nicht aufpasst, dann wird Dein Handeln stark an Deiner Gesundheit zehren.

Beruf und Finanzen

Du handelst überlegt und besonnen, und das Ergebnis lässt nicht lange auf sich warten. Das ist gut so, denn es trifft den Nagel auf den Kopf. Du stehst am Start einer Glanzphase und musst jetzt unbedingt alle sich bietenden Chancen nutzen. Zeige jetzt Deine zauberhafte Aura. Du übernimmst auf Deinem Fachgebiet jetzt die Führung. Beruflich bist Du nicht gerade glücklich? Plane ein zweites Standbein.