Wochenhoroskop Krebs: So wird die aktuelle Woche vom 5.1. bis 11.1.2026

Das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 5.1. bis 11.1.2026 sieht die Zeit für Veränderungen längst gekommen. Besonders im Beruf ist in der aktuellen Horoskop -Woche eine große Portion Geduld und Motivation vonnöten.

Liebe und Partnerschaft

Langweilig wird Dein Liebesleben ganz sicher nicht. Es kann sogar ab und an ganz schön turbulent zugehen. Übertreibe es nicht. Ein Wellness-Wochenende verbessert Dein Liebesleben mehr als ein Disco-Wochenende. Denke über einen Kurzurlaub nach. Aus einem brisanten Flirt kann plötzlich viel, viel mehr werden. Für Singles gilt: Lege nicht zu hohe Maßstäbe an, Du willst schließlich nicht heiraten.

Gesundheit und Fitness

Du reagierst äußerst empfindlich auf falsche Ernährung. Viel Antriebskraft und großes Wohlgefühl begleiten Dich. Du verspürst einen Vitalitätsschub sowohl körperlich als auch geistig. Super, wie es Deiner Gesundheit geht. Du fühlst Dich sehr vital und hast kaum negative Einflüsse. Es gibt nur einen kurzen Engpass.

Beruf und Finanzen

Du verfügst nicht über Deine volle Vitalität und bist weniger belastbar als gewöhnlich. Trotzdem versuchst Du alles, um Deinen Verpflichtungen gerecht zu werden. Ein berufliches Hoch kündigt sich an, nutze die Chance! Die schlauen Sprüche Deiner Kollegen locken Dich nicht mehr aus der Reserve. Selbst wenn Du Dich sehr schwierigen Arbeiten hingibst, wird Dir das Freude bereiten. Handle jetzt ganz danach, wo Dir der Sinn steht.