Wochenhoroskop Löwe: So wird die neue Woche vom 29.12.2025 bis 4.1.2026

Meint es das Schicksal in der neuen Horoskop -Woche gut mit Löwe-Frau und Löwe-Mann? Astrologinnen, Astrologen und Sternenkundler haben ihr Wissen zu Deinem Sternzeichen zusammengetragen und beantworten Dir im kostenlosen Wochenhoroskop für Löwe vom 29 .12.2025 bis 4.1.2026 alle Fragen zu Liebe, Gesundheit und Beruf.

Liebe und Partnerschaft

Sich dem anderen verpflichtet zu fühlen ist kein Garant für eine gute Beziehung. Eine Geste oder Worte gehen Dir nicht mehr aus dem Kopf und Dein Herz klopft heftig. Genieße den Zauber dieser Gefühle. Es geht Dir einfach das Herz auf. Du bist glücklich und findest das Leben schön. Und weil Du happy bist, agierst Du auch zuversichtlich. Gehe auf Distanz zu Menschen, die nur darauf aus sind, Dir eins auszuwischen. Du brauchst einen Menschen, der Dich zu schätzen weiß.

Gesundheit und Fitness

Du kannst jetzt nach Lust und Laune aktiv werden, Deine Gesundheit ist stabil. Wenn Du in den nächsten Tagen den Wunsch nach Ruhe und Zurückhaltung verspürst, solltest Du dem Verlangen nachgeben. Tue mehr, um fit zu bleiben. Du bist blendend in Form.

Beruf und Finanzen

Je überzeugter Du von Dir bist, umso besser gehst Du mit Kritik um. Deine Aktivitäten stehen jetzt unter einem besonders guten Stern. Achte darauf, was Du wirklich willst, nicht was man von Dir erwartet. Äußere Widerstände schwinden und anstehende Aufgaben lassen sich lösen. Du weißt nichts mit Dir anzufangen, willst etwas tun, weißt aber nicht was? Setze Dich immer mal wieder helfend und sorgend für andere ein.