Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 9.3. bis 15.3.2026

In Liebesdingen steht das Sternzeichen Löwe vor Leidenschaft förmlich in Flammen. Doch wird Dir das erhöhte Energielevel auch in beruflichen Angelegenheiten in der nächsten Horoskop -Woche helfen? Das Wochenhoroskop für Löwe vom 9 .3. bis 15.3.2026 rät Dir dazu, Dir nicht zu viel zuzumuten. Wer hier auf sein Bauchgefühl hört, macht jedoch bereits vieles richtig.

Liebe und Partnerschaft

Die nächste Reise solltest Du gemeinsam mit Deinem Schatz planen. Zwar ist Dein Wunsch nach einem harmonischen Miteinander ausgeprägt, doch Du kannst irgendwie nicht über Deinen Schatten springen! Vereinnahmen lässt Du Dich nicht, aber anschmiegsam bist Du ganz gerne. So schön kann Liebe sein - Du empfindest immer tiefer und intensiver.

Gesundheit und Fitness

Du leidest unter Schlaflosigkeit, das macht Dein Körper nicht mehr lange mit. Wenn Du Dich nicht an den Rat des Arztes hältst, kann sich nichts verändern. Versuche, ganz schnell mit Deinen Gefühlen ins Reine zu kommen. Dein körperliches Befinden ist auf dem Weg der Besserung. Dein Magen streikt, weil Du ihn immer wieder übersäuerst.

Beruf und Finanzen

Jetzt kann Dich nichts mehr aufhalten, der Laden läuft von allein. Es wird anstrengend, stelle Dich auf Mehrarbeit ein. Auch wenn Du ein klares Ziel vor Augen hast, solltest Du Dich trotzdem immer auch auf Deine Intuition verlassen, nicht nur auf Deinen Verstand. Äußere Widerstände schwinden und anstehende Aufgaben lassen sich lösen.