Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 16.3. bis 22.3.2026

Wochenhoroskop Löwe vom 16.3. bis 22.3.2026 | Horoskop der KW 12: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Wie wird die nächste Horoskop-Woche für Dein Sternzeichen? Um in Sachen Gesundheit zu punkten, brauchst Du die nötige Ruhe in Deinem Leben. Wie die Sterne im Beruf stehen und welche Tipps Dein Horoskop in Sachen Finanzen auf Lager hat, verrät das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 16.3. bis 22.3.2026 für Frauen und Männer.

Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 16.3. bis 22.3.2026.
Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 16.3. bis 22.3.2026.  © 123rf.com/kakigori

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Wochenhoroskop Löwe: 23.7. bis 23.8.

Liebe und Partnerschaft

Erotisches Begehren braucht das Neue und Fremde. Neue Besen kehren zwar gut, nutzen sich aber auch schnell wieder ab – denke daran! Einige unangenehme Überraschungen erwarten Dich, und Dein Selbstwertgefühl wird auf die Probe gestellt. Bleibe ruhig und gelassen. Dein Schatz wartet auf eine liebevolle Kuschelstunde. Wecke mit immer wieder neuen Flirts nicht unnötig Hoffnungen bei anderen. Man durchschaut Dich schnell, und das schadet nur.

Gesundheit und Fitness

Raus an die frische Luft – nur so kommt Dein Kreislauf wieder in Schwung! Achtung, denke an die Suchtfalle, besonders beim Alkohol. Körperliches Training und Konditionsübungen können jetzt ein guter Anfang für ein ausgewogenes Fitnessprogramm sein. Wenn Du einmal nüchtern und ehrlich Bilanz ziehen willst, wie es um Dein seelisches Gleichgewicht steht, dann ist jetzt der richtige Moment.

Beruf und Finanzen

Konzentrationsfähigkeit ist gefragt – gehe besonders aufmerksam vor. Man versucht, Dich hinters Licht zu führen, aber daraus wird nichts. Du hast Dich gut vorbereitet. Sage den anderen ganz klar Deine Meinung. Dein Chef weiß genau, dass Du fast unersetzlich bist. Du wirkst sehr überzeugend mit Deinen klaren Argumentationen.

Titelfoto: 123rf.com/kakigori

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