Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 4.5. bis 10.5.2026

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wochenhoroskop Löwe vom 4.5. bis 10.5.2026 | Horoskop der KW 19: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Die nächste Horoskop-Woche hat es in Liebesdingen in sich. Löwe-Männer und Frauen sollten sehr achtsam mit ihren Liebsten umgehen. Das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 4.5. bis 10.5.2026 verrät Dir noch mehr kosmische Tipps für alle Lebenslagen.

Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 4.5. bis 10.5.2026.
Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 4.5. bis 10.5.2026.  © 123rf.com/klim2011

Erfahre mehr über das Schicksal:

Dein täglicher Horoskop-Newsletter

Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Bildquelle: Midjourney/TAG24
Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für Mai 2026 Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für Mai 2026
Liebeshoroskop Löwe 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir? Liebeshoroskop Löwe 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?
Jahreshoroskop 2026 Löwe: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr Jahreshoroskop 2026 Löwe: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Wochenhoroskop Löwe: 23.7. bis 23.8.

Liebe und Partnerschaft

Die Sterne verordnen etwas Stillstand im Liebesleben. Deine gereizte Stimmung legt sich erst wieder, wenn Dein Schatz zurück ist. Wer stur an alten Dingen festhält, verpasst neue Chancen. Die Zeit bleibt nicht stehen. Egal ob liiert oder Single, es sollte sich etwas bewegen. Sei spontan und tue ruhig einmal etwas Verrücktes!

Gesundheit und Fitness

Deine Kräfte schwanken, gehe bewusst damit um. Sport an der frischen Luft tut Dir besser als im Fitnessstudio. Gönne Dir eine Massage, das löst Verspannungen. Versuche, täglich etwas frische Luft zu tanken, das bringt neue Energie und belebt Deinen Geist.

Beruf und Finanzen

Dein Selbstvertrauen ist stark und Du verfolgst Deine Ziele mit Nachdruck. Deine Kreativität und klaren Vorstellungen sind ein echter Erfolgsfaktor. Dein Wunsch nach Entwicklung verbindet sich mit Intuition und Fantasie, wodurch manches schwer greifbar wird. Bleibe standhaft und stehe zu Deinen Ansichten, ohne Rückzieher.

Titelfoto: 123rf.com/klim2011

Mehr zum Thema Wochenhoroskop Löwe: