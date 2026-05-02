Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 4.5. bis 10.5.2026

Die nächste Horoskop -Woche hat es in Liebesdingen in sich. Löwe-Männer und Frauen sollten sehr achtsam mit ihren Liebsten umgehen. Das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 4.5. bis 10.5.2026 verrät Dir noch mehr kosmische Tipps für alle Lebenslagen.

Liebe und Partnerschaft

Die Sterne verordnen etwas Stillstand im Liebesleben. Deine gereizte Stimmung legt sich erst wieder, wenn Dein Schatz zurück ist. Wer stur an alten Dingen festhält, verpasst neue Chancen. Die Zeit bleibt nicht stehen. Egal ob liiert oder Single, es sollte sich etwas bewegen. Sei spontan und tue ruhig einmal etwas Verrücktes!

Gesundheit und Fitness

Deine Kräfte schwanken, gehe bewusst damit um. Sport an der frischen Luft tut Dir besser als im Fitnessstudio. Gönne Dir eine Massage, das löst Verspannungen. Versuche, täglich etwas frische Luft zu tanken, das bringt neue Energie und belebt Deinen Geist.

Beruf und Finanzen

Dein Selbstvertrauen ist stark und Du verfolgst Deine Ziele mit Nachdruck. Deine Kreativität und klaren Vorstellungen sind ein echter Erfolgsfaktor. Dein Wunsch nach Entwicklung verbindet sich mit Intuition und Fantasie, wodurch manches schwer greifbar wird. Bleibe standhaft und stehe zu Deinen Ansichten, ohne Rückzieher.