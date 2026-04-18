Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 20.4. bis 26.4.2026

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Wochenhoroskop Löwe vom 20.4. bis 26.4.2026 | Horoskop der KW 17: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Dein Leben könnte etwas leichter verlaufen, wenn Du nur etwas fokussierter wärst und Negatives abschütteln würdest. Die Kraft hast Du, nutze sie. Was die Sterne in der nächsten Horoskop-Woche zur Liebe, Gesundheit und zum Job zu sagen haben, erfährst Du jetzt im Wochenhoroskop für Löwe vom 20.4. bis 26.4.2026.

Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 20.4. bis 26.4.2026.
Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 20.4. bis 26.4.2026.  © 123RF/saiyood

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Löwe: 23.7. bis 23.8.

Liebe und Partnerschaft

Dein Schatz kommt mit Deinem Misstrauen nicht klar. Er kann nicht immer nur für Dich da sein, er hat auch eigene Ziele und Wünsche. Gerade die leisen Momente können jetzt in der Partnerschaft sehr intensiv werden. Wenn Du aktuell zu viel Wert auf Äußeres und auf die Meinung anderer legst, schränkst Du Dich selbst unnötig ein. Du brauchst eine freie Entfaltung.

Gesundheit und Fitness

Reduziere Genussgifte und trinke dafür mehr Wasser. Du solltest Deine Körperabwehr stärken. Einen gesunden Körper bekommst Du nur durch engagierte Pflege. Du achtest viel zu sehr auf Deine wechselnden Wehwehchen. Keine Sorge – Du bekommst alles wieder in den Griff. Stelle Deine Gedanken um.

Beruf und Finanzen

Verpasse nicht den Zeitpunkt, an dem Du mit dem Träumen aufhörst und Dich wieder den konkreten Aufgaben des Alltags widmest. Die laufenden Unternehmungen machen Dir schwer zu schaffen. Du hast Dir sehr viel zugemutet. Schöpfe Kraft und gönne Dir ein paar Tage Ruhe, sonst geht Dir die Luft aus. Du brauchst noch etwas Geduld, um voll zum Zuge zu kommen.

Titelfoto: 123RF/saiyood

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