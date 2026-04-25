Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 27.4. bis 3.5.2026

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Wochenhoroskop Löwe vom 27.4. bis 3.5.2026 | Horoskop der KW 18: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Freiheit, Vertrauen und Geduld sind in der Liebe genauso wichtig wie Zusammenhalt. Für mehr Harmonie in Liebesdingen lohnt es sich, auch mal richtig von Herzen zu lachen. Ob es im Beruf angebracht ist, neue Wege einzuschlagen, weiß das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 27.4. bis 3.5.2026. Nutze die nächste Horoskop-Woche als Inspiration für die Zukunft.

Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 27.4. bis 3.5.2026.
Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 27.4. bis 3.5.2026.  © 123RF/marishkayu

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Löwe: 23.7. bis 23.8.

Liebe und Partnerschaft

Gefühlsregungen und Stimmungsschwankungen machen Dich für andere unberechenbar. Du willst Deine Triebe leben, bleibe dabei aber kontrolliert. Eine unschöne Wahrheit kann Dich jetzt tief verletzen. Sprich das unmögliche Verhalten Deines Partners bzw. Deiner Partnerin offen an.

Gesundheit und Fitness

Ein Vitalitätsschub trifft Dich mit voller Kraft! Einen gesunden Körper bekommst Du nur durch engagierte Pflege. Gesundheitliche Störungen verlieren sich. Deine Kräfte kehren zurück und Du fühlst Dich wieder voll Energie und Stärke. Übertreibe nichts! Tagsüber gibst Du Vollgas, abends bist Du erschöpft.

Beruf und Finanzen

Warum so bescheiden? Lasse Dich mal loben und feiern – Du hast es verdient. Wenn man Dich braucht, sagst Du schließlich auch immer ja. Lasse Dich wegen kleiner Startschwierigkeiten nicht entmutigen. Jetzt gehörst auch Du endlich einmal zu den Gewinnern. Dir steht eine tolle Zeit bevor und nichts kann Dich mehr aus Deiner Bahn werfen. Zwar tust Du alles mit Bedacht, kannst aber trotzdem leicht über das Ziel hinausschießen. Bei nötiger Besonnenheit winken Dir produktive Tage.

Titelfoto: 123RF/marishkayu

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