Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 23.3. bis 29.3.2026

Wochenhoroskop Löwe vom 23.3. bis 29.3.2026 | Horoskop der KW 13: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Das Wochenhoroskop für Löwe vom 23.3. bis 29.3.2026: In der nächsten Horoskop-Woche scheinen Löwe-Frauen und Löwe-Männer ein paar tolle Tage vor sich zu haben – auch wenn es trotzdem einige Punkte im Leben gibt, die man in Zukunft im Blick behalten sollte.

Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 23.3. bis 29.3.2026.
Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 23.3. bis 29.3.2026.  © 123RF/annbozhko

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Löwe: 23.7. bis 23.8.

Liebe und Partnerschaft

Du genießt es, im Mittelpunkt zu stehen und Komplimente zu empfangen. Es besteht die Gefahr, einen neuen Flirt durch die rosarote Brille zu betrachten. Du nimmst einen positiven Einfluss auf das angespannte Liebesleben anderer. Du solltest Vorsicht walten lassen und Rücksicht nehmen bei Deinen Äußerungen. Bleibe berechenbar, man könnte Dich falsch verstehen.

Gesundheit und Fitness

Was für eine Power, Du hast für alles genug Kraft und Ausdauer. Kritiksucht kann krank machen, frage Deinen Arzt oder Apotheker. Nimm nicht alle Last auf Dich, denke an Deinen Rücken! Trenne Dich von schlechten Angewohnheiten.

Beruf und Finanzen

Entfalte Dein Talent, dann kannst Du damit brillieren. Keine Zeit der großen Erfolge, doch durch Deine Ideen knüpfst Du Kontakte. Berufliche Differenzen sind möglich, es erwartet Dich ein hartnäckiger Gesprächspartner. Du bist ein raffinierter Taktiker mit Köpfchen, das bringt Dich weiter.

Titelfoto: 123RF/annbozhko

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