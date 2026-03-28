Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 30.3. bis 5.4.2026

Dein Sternzeichen hat in der nächsten Horoskop -Woche mit inneren und äußeren Konflikten zu kämpfen. Doch wenn Du Dich offen und positiv den Herausforderungen stellst, wirst Du als Gewinner vom Platz gehen. Was Du sonst noch an Horoskop-News wissen solltest, verrät Dir das Wochenhoroskop für Löwe vom 30.3. bis 5.4.2026.

Liebe und Partnerschaft

Du lächelst den Mitmenschen freundlich entgegen und erntest Liebe und Wohlwollen. Das ist überall anzuwenden, besonders aber beim Flirt. Besser könnte es gar nicht sein. Du liebst und wirst geliebt. Auch Singles haben jetzt das Liebesglück auf ihrer Seite. Herz, was willst Du mehr! Du kannst eine freudige Überraschung erleben – lasse es zu! Du bist entflammbar, suchst die Sinnlichkeit, aber auch Deine Freiheit.

Gesundheit und Fitness

Beginne die Tage ruhig und gelassen. Du solltest Deinen Körper zwar in Form bringen, aber alles mit Maß und Ziel! Du würdest Dich besonders wohlfühlen, wenn Du mit Dir selbst allein sein könntest. Suche Deinen Lieblingsplatz und lies ein gutes Buch. Du fühlst Dich sehr ausgeglichen und kraftvoll. Achte darauf, dass Du nicht Deinen Körper und Deine Sinne vernachlässigst. Etwas Entspannung tut Dir jetzt gut.

Beruf und Finanzen

Du verfügst über eine rege Denktätigkeit und Mitteilungsfreude. Alles Sachliche geht Dir gut von der Hand, weil Du Deine Gedanken präzise formulierst. Warte ab, wie sich eine Situation entwickelt – Du erfährst bald mehr dazu. Lasse Dich besser nicht auf langfristige Abreden ein! Dynamisch, schwungvoll, kontaktfreudig – das sind Deine Stufen zum Erfolg.