Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 25.5. bis 31.5.2026

Keine Zeit zum Trübsal blasen, denn das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 25.5. bis 31.5.2026 meint es gut mit Deinem Sternzeichen. Was Dir die Himmelskörper in schwierigen Lebenssituationen raten und welche Möglichkeiten die nächste Horoskop -Woche sonst noch offenbart, kannst Du gleich hier nachlesen!

Liebe und Partnerschaft

Denke daran, Dein Schatz denkt, fühlt und handelt ganz anders, als Du das tust. Werde Dir Deines wirklichen Wesens bewusst, um Deine Stärken produktiv einzusetzen. Finde Deinen ganz besonderen Lebensstil. Wenn Du auf Partnersuche bist, solltest Du genau wissen, was Du willst. Tolle Ausstrahlung – da geht dem anderen Geschlecht das Herz auf.

Gesundheit und Fitness

Stärke Dich zwischendurch mit einem Spaziergang. Das klärt Deine Gedanken und kann auch Stress abbauen, der sich angestaut hat. Gönne Dir eine Kleinigkeit – das ist Balsam für Deine Seele. Übernimm Dich nicht. Du bist im Moment nicht belastbar und Dein Seelenleben ist nicht ausgeglichen. Das beeinflusst auch Dein Allgemeinbefinden. Vermeide jetzt Stress, wo Du nur kannst – nutze Deine Zeit lieber zum Entspannen oder mit Freunden.

Beruf und Finanzen

Wenn man Dich an neuen Projekten nicht beteiligt, ersparst Du Dir viel Ärger. Wenn Du willst, kannst Du sehr viel erreichen und verwirklichen. Du willst Dich immer wieder neu beweisen. Passe auf, Du überforderst Dich! In beruflichen Angelegenheiten hast Du jetzt die Nase vorn.