Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 18.5. bis 24.5.2026

In der nächsten Horoskop -Woche sollten Löwe-Männer und Frauen sehr auf ihre Liebsten achten. Das Wochenhoroskop für Löwe vom 18.5. bis 24.5.2026 verrät Dir noch mehr kosmische Tipps für alle Lebenslagen.

Liebe und Partnerschaft

Du bist überrascht, zu welchen tiefen Gefühlen Du fähig bist. Ziehe Dich für eine gewisse Zeit zurück und verschaffe Dir Klarheit über Deine Gefühle. So wie Du Dich momentan verhältst, wirkst Du belastend auf andere. Versuche, die ersehnte Harmonie wiederherzustellen, es geht auch ohne Trennung. Eine Einladung reizt Dich sehr, denke aber auch an die möglichen Folgen.

Gesundheit und Fitness

Nervlich bist Du angespannt, körperlich hingegen ist alles in Ordnung. Ruhe Dich öfter aus, Deine Nerven brauchen Erholung. Schlafprobleme setzen Deinem Körper zu. Sorge deshalb dafür, nicht ständig unter Zeitdruck zu stehen.

Beruf und Finanzen

Vorsicht im Job, jemand sägt kräftig an Deinem Stuhl. Wenn jeder nur an sich denkt, geht viel Energie verloren. Sorge deshalb für Teamwork und motiviere Deine Kollegen. Du bist schnell, aufmerksam und anderen oft einen Schritt voraus. Verhandlungen, Bürokratisches und Gespräche gelingen Dir in den nächsten Tagen besonders gut. Körperliche Arbeit fällt Dir dagegen eher schwer.