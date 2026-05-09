Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 11.5. bis 17.5.2026

Deine Gesundheit geht in der nächsten Horoskop -Woche nicht gerade durch die Decke. Dafür ist Amor Dir wohl gesonnen und lässt keine dunklen Wolken am Himmel der Liebe auftürmen. Noch mehr weiß das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 11.5. bis 17.5.2026.

Liebe und Partnerschaft

Du strahlst, weil jemand Deine schönsten Seiten zum Klingen bringt. Schwierigkeiten sind dann besonders bedrückend, wenn man sie überbewertet. Lasse Dich nicht völlig von privaten Problemen vereinnahmen. Jemand braucht Deine Hilfe und Deinen Rat – sei offen für alles. Sei diplomatisch, auch wenn Dir diese Eigenschaft nicht liegt. Mit starkem Fingerspitzengefühl erreichst Du Deine gewünschten Ziele.

Gesundheit und Fitness

Für Dein körperliches Wohlbefinden hilft das richtige Maß an Bewegung und Ruhe. Der Druck im Kopf lässt nach, das Atmen fällt wieder leichter, es gibt kaum noch Probleme. Schalte ab und lasse Dir nicht die gute Laune verderben. Kleine Gewichtsschwankungen – setze auf die richtige Ernährung.

Beruf und Finanzen

Erledige alles genau, dann sparst Du Dir sehr viel Zeit. Warum so bescheiden? Lasse Dich mal loben und feiern – Du hast es verdient. Wenn man Dich braucht, sagst Du schließlich auch immer ja. Deine Bemühungen werden von anderen Seiten positiv unterstützt. Wenn Du nicht langsam Struktur in Deinen Arbeitsablauf bringst, dann kannst Du ganz schnell unter Zeitdruck geraten. Ändere Deine Strategie.