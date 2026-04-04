Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 6.4. bis 12.4.2026

Die nächste Horoskop -Woche schenkt Deinem Sternzeichen hilfreiche Tipps für die Partnerschaft. Wovor müssen sich Löwe-Männer und -Frauen in Acht nehmen? Das gratis Wochenhoroskop für Löwe vom 6.4. bis 12.4.2026 lässt Dich in kosmische Sphären tauchen und etwas über Dein Schicksal erfahren. Besonders beruflich bietet sich eine einmalige Chance.

Liebe und Partnerschaft

Augen auf, es bahnt sich ein Kollegenflirt an. Gib Deinen Träumen mehr Zeit und Raum. Eine große Liebesenttäuschung droht, wenn Du jemanden zu sehr idealisiert hast. Gehe also immer mit offenen Sinnen durch das Leben. Dein Schatz durchschaut Dich langsam aber sicher, jetzt wird es eng.

Gesundheit und Fitness

Falle nicht wieder in Deine alten Gewohnheiten zurück. Dein Rücken ist sehr verspannt, das kann Kopfschmerzen verursachen. Gönne Dir mehr Schlaf und mehr Freizeit. Schlucke nicht immer alles herunter, sage, was Sache ist.

Beruf und Finanzen

Du hast immer wieder den Eindruck, nur von Widersachern umgeben zu sein. Vielleicht bist Du es aber, vor dem man sich fürchten muss. Du hast ein gutes Gespür und rettest eine heikle Situation am Arbeitsplatz. Routine liegt Dir zwar nicht, geht Dir aber jetzt schnell von der Hand. Andere sind von dem angetan, was Du tust und vorschlägst. Das gibt Dir Kraft und Auftrieb und macht Dich erfolgreich.