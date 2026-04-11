Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 13.4. bis 19.4.2026

Als Sternzeichen Löwe solltest Du mit dem Rat der Sterne in die nächste Horoskop -Woche starten. Das Wochenhoroskop für Löwe vom 13.4. bis 19.4.2026 gibt Dir Auskunft darüber, ob sich ein heißer Flirt am Liebeshimmel anbahnt, wie es um Deine Gesundheit steht und ob Du beruflich voll durchstarten kannst.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du in Dich hinein spürst, dann entdeckst Du einen großen Schatz. Es ist das Wissen darüber, was richtig und was falsch ist. Denke jetzt gut über alles nach. Du solltest Entscheidungen nicht länger hinauszögern. Frisch ans Werk, es kann nichts passieren. Die Liebe bekommt allgemein eine ernste Seite, doch auch dieser kann man schöne Seiten abgewinnen. Du weißt, dass man Dich mag. Dein Schatz hofft auf Deine Unterstützung, höre ihm also gut zu.

Gesundheit und Fitness

Jetzt geht rein körperlich noch weniger voran als in der Vergangenheit. Was soll's, es kommen auch wieder andere Zeiten! Du musst Deine Nieren besser warmhalten! Du fühlst Dich zwar gesundheitlich angeschlagen, gegen eine Runde Squash oder eine Fahrradtour am Wochenende ist allerdings nichts einzuwenden. Verschleppe Deinen grippalen Infekt nicht.

Beruf und Finanzen

Du bist nicht unschuldig an der angespannten Arbeitsplatzsituation. Aufbruchsstimmung ist angesagt, das Faulenzerleben hat ein Ende. Du musst Gas geben, auch wenn Deine Motivation eher destruktiv ist. Verlasse eingefahrene Wege und suche die Herausforderung. Du bist dazu bereit, Deine Meinung und Überzeugung zu vertreten. Achte aber auch darauf, dass Du nicht fanatisch wirst, das wäre unklug.