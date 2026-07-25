Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 27.7. bis 2.8.2026

Als richtiger Löwe bist Du leidenschaftlich und risikofreudig. Doch was bedeuten diese Eigenschaften in der nächsten Horoskop -Woche für Dich? Hier erfährst Du alles in Deinem Wochenhoroskop für Löwe vom 27.7. bis 2.8.2026 zu Liebe, Beruf und Gesundheit.

Ob Löwe-Frau oder Löwe-Mann, ob Single oder in einer Liebesbeziehung – für Dein Tierkreiszeichen findest Du auf TAG24 noch viele weitere nützliche Hinweise für Dein Seelenleben:

Liebe und Partnerschaft

Deine gute Stimmung belebt Deine Beziehung und lässt kein Problem aufkeimen. Du entwickelst leidenschaftliche Gefühle für eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Du solltest unbedingt Winke des Schicksals ernst nehmen und daraus lernen. Es ist schmerzhaft, wenn man immer nur aus Erfahrung klug wird. Romantik pur und unvergleichliche Momente mit Deinem Schatz sorgen für unvergessliche Stunden und Gemeinsamkeiten. Einfach super!

Gesundheit und Fitness

Du solltest auf Partys nicht zu viel trinken. Gehe lieber rechtzeitig nach Hause und sorge dafür, endlich mehr zur Ruhe zu kommen. Zuviel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Stoppe Deinen Verdrängungswettbewerb und prüfe Deinen Gesundheitszustand. Verzichte auf Alkohol und Zigaretten, das wirkt Wunder.

Beruf und Finanzen

An Deiner Leistung gibt's nichts auszusetzen, sei also nicht so unzufrieden. Du weißt nichts mit Dir anzufangen, Du willst was tun, weißt aber nicht was? Setze Dich immer mal wieder helfend und sorgend für andere ein. Manches fällt Dir scheinbar in den Schoß. Doch was Dir zufällt, solltest Du auch für schlechtere Zeiten festhalten, pflegen und bewahren. Poche bei Deinem Chef auf Gehaltserhöhung, er schätzt Deine Einsatzbereitschaft.