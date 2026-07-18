Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 20.7. bis 26.7.2026

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Wochenhoroskop Löwe vom 20.7. bis 26.7.2026 | Horoskop der KW 30: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Das bringt die nächste Horoskop-Woche für das Sternzeichen Löwe: Du bist neugierig, was Dich erwartet? Was die Sterne Dir zu Themen wie Liebe, Beruf, Gesundheit und Geld zu sagen haben und wie die Zukunft aussehen könnte, erfährst Du in Deinem Wochenhoroskop für Löwe vom 20.7. bis 26.7.2026.

Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 20.7. bis 26.7.2026.
Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 20.7. bis 26.7.2026.  © 123rf.com/yuzach

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Wochenhoroskop Löwe: 23.7. bis 23.8.

Liebe und Partnerschaft

Du wirst nach Strich und Faden verwöhnt und darfst es Dir mal so richtig gut gehen lassen. Nichts hinterfragen, Du hast es Dir verdient. Du registrierst jeden Blick, was sich daraus ergeben kann, wird Dir gefallen. Du verspürst einen starken Energieschub. Das ist eine gute Möglichkeit, um endlich einmal über Deinen eigenen Schatten zu springen. Hier tut sich etwas. Vielleicht kommt die große Liebe oder auch nur ein äußerst anregender Flirt. Lasse Dich jetzt nicht zum Leichtsinn verleiten.

Gesundheit und Fitness

Stärke Dich zwischendurch mit einem Spaziergang. Das klärt Deine Gedanken und kann auch Stress abbauen, der sich angestaut hat. Du hast genug Kraft, um Bäume auszureißen. Iss, was Dir schmeckt, aber mit Maß und Ziel. Verausgabe Dich nicht, weder körperlich noch geistig.

Beruf und Finanzen

So viel Selbstbewusstsein muss ja nach außen drängen. Bleibe trotzdem äußerst selbstkritisch und achte auf gute Beziehungen. Beruflich wird es bis auf ein paar kleine Unstimmigkeiten ruhig verlaufen. Gehe einfach etwas bedachter vor als sonst. Mit der richtigen Mischung aus Power und Charme verbuchst Du den Erfolg für Dich. Wenn Du jetzt den Trend der Zeit erspürst, kannst Du aufs richtige Pferd setzen.

Titelfoto: 123rf.com/yuzach

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