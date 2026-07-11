Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 13.7. bis 19.7.2026

Charmant, energisch und führungsstark. Kommen Dir diese Eigenschaften bekannt vor? Dann bist Du ein typischer Löwe! Doch was bedeuten diese Eigenschaften für Dich in der nächsten Horoskop -Woche? In Deinem gratis Wochenhoroskop für Löwe vom 13.7. bis 19.7.2026 steht alles, was Dich in Sachen Liebe, Gesundheit und Finanzen erwartet.

Liebe und Partnerschaft

Wer jetzt mit Dir flirtet, meint es auch wirklich ernst. Du strahlst mit der Sonne um die Wette. Kein Wunder, Du wirst heftig umschwärmt und hast viel Spaß am Flirten. Deine Eifersucht ist krankhaft und bewirkt das Gegenteil. Dein Schatz hat kaum noch etwas von Dir, weil Du nur noch unterwegs bist.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir kleine Verwöhnmomente wie Massage, Meditation oder Yoga. Du wirst gestärkt daraus hervorgehen. Ein deutlicher Kraftschub hebt Dich aus Deinem Tief. Du bist im Augenblick geistig stark beansprucht. Deshalb solltest Du aber Deinen Körper und Deine Gesundheit nicht vernachlässigen. Dein Immunsystem ist etwas schwach – gehe mehr an die frische Luft!

Beruf und Finanzen

Sammle in der Zeit der Entspannung Kraft für die kommenden Aufgaben. Du wirst sehen, es geht dann alles leichter und schneller. Die Pflicht ruft. Du musst jetzt endlich mal richtig Gas geben. Das Faulenzerleben hat schon lange ein Ende. Übernimm Verantwortung! Dein untrüglicher Instinkt hilft Dir, richtige Entscheidungen zu treffen. Zusätzlich solltest Du aber für Deine Vorhaben mehr Kreativität entfalten. Eine starke innere Unruhe prägt den ganzen Lebensablauf. Prüfe genau oder frage nach anderen Meinungen, ehe Du Dich festlegst.